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Добыча криптовалюты может привести к дефициту накопителей HDD и SSD

Технологии
Добыча криптовалюты может привести к дефициту накопителей HDD и SSD
pxhere.com

Москва, 2 мая. Популярность криптовалюты Chia привела к активным продажам жестких дисков и SSD-накопителей. Это может привести к их острой нехватке, что отразится на пользователях.

Майнинг криптовалют уже привел к дефициту видеокарт, а сейчас этот процесс может затронуть и накопители. Для добычи криптовалюты майнеры используют жесткие диски и SSD-накопители, отметил один из учредителей компании DNS Сергей Мещанюк. Он заранее принес извинения за вероятный дефицит и выразил надежду, что волна популярности майнинга на накопителях спадет быстрее, чем в ситуации с видеокартами.

Мещанюк отметил, что этот процесс может отразиться и на российском рынке. По его словам, крупные компании не будут наживаться на возникшей ситуации, так как для них более важными являются доверительные и долгосрочные отношения с покупателями.

Ранее сообщалось о видеокарте GeForce RTX 3080 Ti, которая станет доступна на европейском рынке. Презентация новинки ожидается 25 мая. Уже известно, что видеокарта имеет 12 Гбайт видеопамяти GDDR6X.

криптовалюта дефицит видеокарты накопители
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