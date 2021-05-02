Марков объяснил радость сторонников Навального по поводу ареста блогера

Идея обменять осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального на несколько сотен честных людей, подвергающихся пыткам на Украине, придется по душе российским властям. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

В настоящий момент сторонники одиозного блогера осаждают иностранные посольства, чтобы получить за рубежом «привилегированный» статус политического беженца. Это не удивительно: государство действует решительно и демонстрирует, что больше не станет мириться с антироссийской деятельностью штабов Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга), чьи активисты слово в слово повторяют русофобские выпады западной пропаганды.

«Политическая активность для этих людей является формой извлечения прибыли, — убежден Марков. — Они не о стране думают, не о людях, а о том, как бы поскорее свалить на Запад под предлогом поиска политического убежища и получать там предназначенные подобного рода людям выплаты по тысяче евро в месяц».

Политолог подчеркнул, что сторонники Навального ненавидят Россию — и готовы на все, чтобы получить заветные документы, которые позволят им остаться на постоянное место жительства в Европе или США. С этой целью, продолжил эксперт, они будут дословно транслировать антипутинскую повестку, поддерживать радикально русофобские резолюции Европарламента, а также постоянное дипломатическое давление со стороны Еврокомиссии и США.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / ФАН

«Я прямо слышу, как они радуются: «Да! Наконец-то Навального посадили! Теперь мы этих лохов из Евросоюза разведем на бабки! Будут платить нам по тысяче евро на человека! Хату бесплатно предоставят! В Европе! О-о-о!!! Как классно развели мы евросоюзовских лохов!» — вот так примерно они и думают», — заявил собеседник ФАН.

По его мнению, большинство людей в стране считают, что Навального надо посадить не столько за коррупцию, сколько за то, что он является иностранным агентом.

«Нужно ввести соответствующие поправки в наше законодательство, — убежден Марков. — Когда человек абсолютно очевидно действует в интересах врагов России, законодатель просто обязан внести соответствующие нормы в Уголовный кодекс РФ и позволить судам за это наказывать».

Политолог не исключил, что структуры Запада попытаются вызволить Навального из тюрьмы путем торга с российской властью. По его мнению, Москве стоит пойти на сделку, если взамен ей предложат нечто более стоящее и полезное, нежели сидящий на гособеспечении проворовавшийся блогер.

«Я считаю, что надо просить освободить несколько сотен политзаключенных на Украине, которые подвергаются там пыткам, — заявил эксперт. — В итоге вместо одного жулика в заключении мы получим много хороших людей на свободе».

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.