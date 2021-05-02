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Марков объяснил радость сторонников Навального по поводу ареста блогера

Политика
Марков объяснил радость сторонников Навального по поводу ареста блогера
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Идея обменять осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального на несколько сотен честных людей, подвергающихся пыткам на Украине, придется по душе российским властям. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

В настоящий момент сторонники одиозного блогера осаждают иностранные посольства, чтобы получить за рубежом «привилегированный» статус политического беженца. Это не удивительно: государство действует решительно и демонстрирует, что больше не станет мириться с антироссийской деятельностью штабов Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга), чьи активисты слово в слово повторяют русофобские выпады западной пропаганды.

«Политическая активность для этих людей является формой извлечения прибыли, — убежден Марков. — Они не о стране думают, не о людях, а о том, как бы поскорее свалить на Запад под предлогом поиска политического убежища и получать там предназначенные подобного рода людям выплаты по тысяче евро в месяц».

Политолог подчеркнул, что сторонники Навального ненавидят Россию — и готовы на все, чтобы получить заветные документы, которые позволят им остаться на постоянное место жительства в Европе или США. С этой целью, продолжил эксперт, они будут дословно транслировать антипутинскую повестку, поддерживать радикально русофобские резолюции Европарламента, а также постоянное дипломатическое давление со стороны Еврокомиссии и США.

Марков объяснил радость сторонников Навального по поводу ареста блогера
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / ФАН

«Я прямо слышу, как они радуются: «Да! Наконец-то Навального посадили! Теперь мы этих лохов из Евросоюза разведем на бабки! Будут платить нам по тысяче евро на человека! Хату бесплатно предоставят! В Европе! О-о-о!!! Как классно развели мы евросоюзовских лохов!» — вот так примерно они и думают», — заявил собеседник ФАН.

По его мнению, большинство людей в стране считают, что Навального надо посадить не столько за коррупцию, сколько за то, что он является иностранным агентом.

«Нужно ввести соответствующие поправки в наше законодательство, — убежден Марков. — Когда человек абсолютно очевидно действует в интересах врагов России, законодатель просто обязан внести соответствующие нормы в Уголовный кодекс РФ и позволить судам за это наказывать».

Политолог не исключил, что структуры Запада попытаются вызволить Навального из тюрьмы путем торга с российской властью. По его мнению, Москве стоит пойти на сделку, если взамен ей предложат нечто более стоящее и полезное, нежели сидящий на гособеспечении проворовавшийся блогер.

«Я считаю, что надо просить освободить несколько сотен политзаключенных на Украине, которые подвергаются там пыткам, — заявил эксперт. — В итоге вместо одного жулика в заключении мы получим много хороших людей на свободе».

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

россия сша украина навальный европа
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