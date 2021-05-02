Бойцы ВСУ были замечены на участке разведения сил в Донбассе

Луганск, 2 мая. Наблюдатели обнаружили троих солдат ВСУ, которые находились в месте разведения сил и средств у поселка Золотое, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Военнослужащие находились на бывших украинских позициях. Отмечается, что солдаты относятся к 92-й бригаде Вооруженных сил Украины. Представитель НМ Луганской Народной Республики обращает внимание на то, что перемещение бойцов ВСУ зафиксировали и сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В Луганске уточнили, что подразделения НМ ЛНР внимательно наблюдают за действиями украинских сил. Ополченцы строго придерживаются условий перемирия и готовы оперативно реагировать на изменения в окружающей обстановке.

В ЛНР ранее обратили внимание на отсутствие 86 единиц ствольной артиллерии ВСУ в пунктах постоянного базирования.