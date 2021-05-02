Военные нанесли 300 кг краски на комплексы «Ярс» для участия в параде Победы

Москва, 2 мая. Примерно 300 кг краски было нанесено на стратегические ракетные комплексы «Ярс», которые примут участие в параде Победы на Красной площади.

На одну пусковую установку потребовалось порядка 60 кг краски защитного цвета и примерно 40 кг черной краски для шасси, отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Покраска комплексов осуществлялась с помощью напыления в закрытых боксах силами парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения. Отмечается, что окрашивание одного «Ярса» занимало около двух дней.

Ранее стало известно, что во время парада Победы на Красной площади также пройдет морская пехота Северного флота.