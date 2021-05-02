Диетолог рассказал, какие куличи полезнее для здоровья

Москва, 2 мая. Пасхальные куличи могут стать нагрузкой для ЖКТ. Врач-диетолог Маргарита Королева объяснила, как испечь этот праздничный хлеб без вреда для здоровья.

Светлый праздник Пасхи отмечается в этом году 2 мая. В честь этого многие хозяйки выпекают куличи, как правило, используя при этом жирный творог, сахар, цукаты и сухофрукты. Однако Королева рекомендовала заменить такие продукты более диетическими, чтобы не нагружать ЖКТ.

Кроме того, специалист посоветовала быть сдержаннее в плане употребления десертов и шашлыка. По словам Королевой, важно поддерживать ЖКТ и иммунитет, чтобы самочувствие оставалось прекрасным и в дальнейшей перспективе. Для этого нужно питаться правильной пищей, а также пить достаточное количество воды, передает «ФедералПресс».

В столичном депздраве ранее рассказали, как есть куличи на Пасху с пользой для здоровья. Так, важно соблюдать порционную меру, а сам пасхальный хлеб стоит выпекать прямо перед праздником.