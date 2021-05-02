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Константин Меладзе признался, что недоволен собой на 80 процентов

Шоу-бизнес
Константин Меладзе признался, что недоволен собой на 80 процентов
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 2 мая. Музыкальный продюсер Константин Меладзе откровенно рассказал о построении карьеры и неуверенности в себе, которая до сих пор не покидает его, несмотря на успех.

Константин Меладзе рос тихим застенчивым мальчиком, который боялся вступить в разговор с кем-либо. Проблемы начались еще в раннем детстве, когда он вдруг резко перестал разговаривать. Ему удалось снова заговорить лишь в три-четыре года, но речь у Меладзе была очень плохой. Скорее всего, это связано с окружающей средой, испорченной нефтеперерабатывающим заводом, рядом с которым жила семья будущего продюсера.

Меладзе плохо учился в школе. Сверстники и преподаватели не видели в нем никаких талантов. Впоследствии и сам продюсер начал внушать себе эти мысли, однако с поступлением в институт жизнь начала постепенно меняться.

«Когда поступил в институт, то почувствовал, что у меня есть шанс, и мне надо доказать, прежде всего, самому себе, что я что-то из себя представляю», — рассказал создатель культовой группы «ВИА Гра» в программе «Люди большого города».

Сейчас Константин Меладзе — один из ведущих музыкальных продюсеров России и Украины. За его плечами работа с коллективом «ВИА Гра», его братом Валерием Меладзе, женой Верой Брежневой. Но чувство неуверенности в себе до сих пор не покидает мэтра.

«Ощущение неуверенности в себе во мне навсегда осталось. Оно живет со мной по сей день в больших количествах. Сегодня я недоволен собой на 80 процентов», — отметил продюсер.

Меладзе также объяснил «феномен» рэпера Моргенштерна. По его словам, музыку для молодежи должны писать люди их возраста. Так артист будет понятен слушателям.

продюсер меладзе виа гра
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