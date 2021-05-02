Ученый Уилер заявил о «скромности» Байдена в подчинении судебной системы

Вашингтон, 2 мая. Президент США Джо Байден с помощью кадровой политики обеспечил себе довольно скромное влияние на судебную систему страны.

Такое заявление сделал стипендиат по исследованиям в области управления Брукингского института Рассел Уилер. Ученый отметил, что американский лидер занялся судебной системой намного раньше, чем его предшественники — экс-президенты США Дональд Трамп и Барак Обама. В Верховный суд он выдвинул значительное число своих кандидатов.

Также ученый осудил тех, кто обвиняет Байдена в его планах продолжить кампанию либералов по политизации Верховного суда, запугиванию его членов, а также подрыву независимости.

По мнению Уилера, глава Белого дома не может поддержать ряд демократов, которые проявили такие намерения, а это значит, что его влияние на судебную систему выросло незначительно и имеет скромные масштабы.

Ранее сообщалось, что за первые 100 дней нахождения Джо Байдена у власти миллиардеры США стали еще богаче.