Звезда «Великолепного века» Пелин Карахан восхитила фанатов пляжным фото

Анкара, 2 мая. Звезда популярного сериала «Великолепный век» турецкая актриса Пели Карахан прогулялась по пляжу босиком. Снимок телезвезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Вместо купальника популярная актриса для прогулки вдоль морского берега выбрала удобный повседневный наряд. Карахан надела светло-синие джинсы-бойфренды и свободную футболку коричневого цвета. Дополнила лук звезда новомодным аксессуаром сезона — цветастой косынкой. По пляжу популярная турецкая актриса прогулялась босиком, чтобы почувствовать теплый песок ногами.

Многочисленные фолловеры артистки восхитились ее легким летним нарядом. Поклонники отметили, что очень скучают по любимым персонажам из популярного сериала.

«Наша красавица Михримах султан, как же вас не хватает»; «Какая же она очаровательная, свет льется изнутри»; «Ой, какой классный платочек, так по-турецки, словно действительно султанша», — отметили восторженные фолловеры звездного аккаунта.

В Турции уже начался пляжный сезон, и многие артисты стали публиковать пикантные снимки с пляжей. Недавно поклонников порадовала фотографиями еще одна звезда турецкого остросюжетного исторического сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу. Актриса, сыгравшая роль главной наложницы султана Сулеймана I Махидевран Султан, похвасталась идеальной фигурой в необычном купальнике.