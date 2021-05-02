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Канадский Монреаль вышел на протесты против коронавирусных ограничений

Весь мир
Канадский Монреаль вышел на протесты против коронавирусных ограничений
PrScr Twitter  /  @MtlProtest

Монреаль, 2 мая. Тысячи людей, большинство из которых было без масок, вышли на акции протеста в Монреале против новых карантинных ограничений, введенных в провинции Квебек. Об этом сообщает издание CBC.

Демонстранты потребовали возвращения к нормальной жизни, когда можно было собираться большими группами, не боясь штрафов за массовые скопления людей.

Участники устроили шествие вокруг парка Мезоннев, Ботанического сада, а также по улицам Шербрук, Виау, бульвару Роузмонт и проспекту Бурбоньер. Шествие растянулось на два километра.

«Мы воспринимаем свободу как должное. Мы требуем отмены комендантского часа и карантинных ограничений, — заявил лидер Народной партии Канады Максим Бернье. — Люди готовы. Они берут на себя всю ответственность. Они требуют вернуть им свободу».

Кроме того, одновременно с антикарантинными протестами в Квебеке проходили демонстрации под руководством Организации по борьбе с капитализмом. Участники требовали более инклюзивного экономического восстановления после пандемии.

По словам представителя полиции Монреаля Мануэля Кутюра, в целом протесты были мирными, однако полиция выписала около десятка штрафов за несоблюдение санитарных норм, а также проведены несколько арестов из-за попыток помешать работе правоохранителей.

Из-за проведения акции протеста органам здравоохранения пришлось перенести записи на вакцинации в Олимпийском стадионе на другой день или провести их в других клиниках.

«Это прискорбно. Мы уважаем право на демонстрации, но вакцинация сейчас является более приоритетной», — заявил министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе.

Выступления против «паспорта иммунитета»

По словам одного из организаторов протестов Самюэля Гренье, в демонстрациях участвовали как сторонники, так и противники вакцинации. Однако все они коллективно отрицают идею «паспортов иммунитета», которые облегчили бы доступ привитых людей к некоторым услугам и позволили бы им беспрепятственно путешествовать по всему миру.

Канадский Монреаль вышел на протесты против коронавирусных ограничений
Global Look Press  / Thiago Prudencio / Keystone Press Agency

Власти провинции проинформировали, что хотят ввести цифровые паспорта иммунитета к SARS-CoV-2, но не предоставили более подробных сведений.

Гренье также рассказал, что митингующие выступают против мер, которые «держали все это время семьи и друзей на расстоянии». Он отметил, что с нетерпением ждет плана правительства по возвращению к нормальной жизни.

Организаторы распространили в социальных сетях видео, где участники не поддерживают дистанцию и свободно общаются друг с другом без масок.

Правила должны соблюдаться

Несмотря на огромное количество протестующих, большая часть жителей Квебека полностью поддерживает меры по охране здоровья населения, сообщает профессор Университета Квебека Корин Жендрон.

«Конечно, жителям не нравится сидеть на карантине, но они верят в эффективность и необходимость мер», — сказала она.

На своей странице в Twitter мэр Монреаля Валери Плант выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией. Она не ставит под сомнение право людей на протесты, однако считает, что введение строгих мер по охране здоровья населения — лучший способ вернуться к обычной жизни. По ее словам, введенные «правила должны соблюдаться», чтобы обеспечить «более нормальное лето». Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал похожее заявление. По его словам, масштабные демонстрации увеличивают риск распространения коронавируса и продлевают период ограничительных мер.

За 30 апреля в Квебеке был зарегистрирован 1101 случай заражения COVID-19 и семь смертей. Число пациентов в больницах сократилось до 578. С начала пандемии в провинции было зафиксировано 10,9 тысячи заражений.

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