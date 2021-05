Канадский Монреаль вышел на протесты против коронавирусных ограничений

Монреаль, 2 мая. Тысячи людей, большинство из которых было без масок, вышли на акции протеста в Монреале против новых карантинных ограничений, введенных в провинции Квебек. Об этом сообщает издание CBC.

Демонстранты потребовали возвращения к нормальной жизни, когда можно было собираться большими группами, не боясь штрафов за массовые скопления людей.

Участники устроили шествие вокруг парка Мезоннев, Ботанического сада, а также по улицам Шербрук, Виау, бульвару Роузмонт и проспекту Бурбоньер. Шествие растянулось на два километра.

Helicopter view from the anti-lockdown protest earlier today in Montreal, Quebec, Canada.



How many people do you think attended today? #LockdownProtest #manifencours #MontrealProtest pic.twitter.com/zdx2HstBqv