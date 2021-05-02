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Военные ЗВО начнут новый период обучения на модернизированных полигонах под Петербургом

Армия
Военные ЗВО начнут новый период обучения на модернизированных полигонах под Петербургом
Невские Новости  /  Владимир Нагорский

Санкт-Петербург, 2 мая. Военнослужащие Западного военного округа будут отрабатывать профессиональные навыки на усовершенствованных объектах полигонов объединения в Ленинградской области.

Для отработки военными ЗВО стрельб из штатного оружия на полигонах общевойскового соединения будет установлено более двух тысяч мишеней, имитирующих живую силу условного противника, а также огневые средства, тяжелую бронетехнику и артиллерийские системы.

На всех участках и в тренировочных комплексах будут приняты меры по подготовке специального оборудования, техники и учебно-материальной базы к зимнему периоду обучения.

На полигонах ЗВО ежегодно проводится около тысячи практических занятий по различным дисциплинам боевой подготовки как днем, так и ночью. Более 6000 военнослужащих общевойсковых, артиллерийских и разведывательных частей проводят здесь учебно-тактическую и специальную подготовку, отрабатывая навык стрельбы из вооружения БМП, танков, реактивных установок и самоходных гаубиц.

Отмечается, что на территории полигона Кирилловский, расположенного в Ленинградской области, недавно прошел ряд соревнований по профессиональному мастерству — «Суворовский натиск», «Танковый биатлон» и «Чистое небо».

Ранее стало известно, что военнослужащие ЗВО будут применять беспилотники при проведении учений в летний период.

зво полигоны вс россии
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