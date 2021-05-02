Общественники из США в годовщину одесской трагедии призвали прекратить поддержку Киева

Вашингтон, 2 мая. Представители общественных организаций в Соединенных Штатах потребовали от американской стороны завершить поддержку украинских властей.

Деятели каждый год проводят акции в память жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов. В преддверии седьмой годовщины событий они обратились к Вашингтону с призывом прекратить выражать лояльность «киевскому режиму».

Активисты из организаций «Солидарность с Новороссией и антифашистами на Украине» и «Помни Одессу: солидарность с антифашистским народом Украины» планируют провести памятные акции. Мероприятия пройдут в Нью-Йорке и Ричмонде. Их участники собираются показать жителям США фотографии жертв правых радикалов и рассказать о событиях 2 мая 2014 года.

Ранее неравнодушные одесситы рассказали о кощунственном решении властей города в отношении Дома профсоюзов. Первый этаж помещения, где погибли десятки человек, сдали в аренду под танцевальную студию.