Российский врач назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний

Москва, 2 мая. Симптомы, которые сигнализируют о возможных проблемах сердечно-сосудистой системы, назвал доктор медицинских наук Дмитрий Напалков.

Говорить о нарушениях работы сердца и сосудов может высокое артериальное давление, нарушение сердечного ритма и предобморочное состояние, рассказал Напалков в интервью радио «Говорит Москва». По его словам, следить за артериальным давлением нужно регулярно, даже если проблем не ощущается. Поводом для визита к врачу может быть стабильно высокое давление при отсутствии каких-либо жалоб на состояние.

При проблемах с сердцем необходимо консультироваться со специалистом и при необходимости принимать разжижающие кровь лекарства, объяснил врач. Резкое снижение давления и ощущение предобморочного состояния могут говорить о высоком риске инсульта и инфаркта миокарда.

Ранее врач-терапевт Алексей Безымянный отметил основные причины инфаркта у молодых людей. По словам специалиста, пагубное влияние на состояние сердца и сосудов оказывает курение и прием психотропных веществ.