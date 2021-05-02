Захарова призвала СЕ и ОБСЕ добиться проведения расследования трагедии в Одессе

Москва, 2 мая. Совет Европы и ОБСЕ должны добиться от властей Украины полноценного расследования событий в Одессе в 2014 году.

Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, все профильные международные структуры должны добиться от Киева проведения честного беспристрастного расследования случившейся в Одессе трагедии, жертвой которой стали 48 человек.

«Кровавая бойня в Одессе и другие преступления национал-радикалов не должны сойти с рук их организаторам и палачам, которые должны получить заслуженное наказание», — говорится в официальном заявлении Захаровой.

Дипломат напомнила, что Совет Европы в 2014 году пытался провести расследование, но через год его признали неудовлетворительным, а также несоответствующим Европейской конвенции и практике Европейского суда по правам человека.

Ранее жители Одессы возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов.