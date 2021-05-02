Британец убил лучшего друга за поцелуй с его девушкой

Лондон, 2 мая. В городе Халл Шимон Камински убил своего близкого друга Януша Страдомски за поцелуй с его девушкой.

Инцидент произошел, когда приятели выпивали в доме Камински. К ним присоединилась возлюбленная задержанного. 30-летний Страдомски пытался поцеловать девушку, когда его друг ушел спать.

Вскоре Камински пришел с подругой к дому ее обидчика, разбил окна и вызвал на дуэль у железнодорожного моста. Он несколько раз ударил оппонента по голове, тот упал на спину и получил травму. Страдомски впал в кому, а затем скончался. По информации судмедэкспертов, причиной смерти стал перелом черепа, который вызвал кровоизлияние в мозг.

Жительница Бразилии предстанет перед судом за убийство экс-возлюбленного, сообщал ФАН. Она вонзила мужчине нож в горло, когда увидела его в компании новой спутницы.