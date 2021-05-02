Националисты Украины участвуют в марше в годовщину трагедии в Одессе

Одесса, 2 мая. Украинские националисты и радикалы проводят в Одессе марш в годовщину трагедии в Доме профсоюзов.

Участники митинга собрались на Соборной площади Одессы, прошли по Дерибасовской улице в парк Шевченко, чтобы провести там митинг. В марше участвуют националисты из разных организаций, некоторые из них одеты в футболки с символикой партий. Участники марша несут украинские флаги и выкрикивают националистические лозунги.

Движение автомобилей по дороге перекрыто, колонну сопровождает полиция.

Утром жители Одессы возложили живые цветы к Дому профсоюзов, где в 2014 году погибли 48 человек и 240 пострадали в результате пожара в здании, а также из-за столкновений в центре города.