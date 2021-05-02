Баранец назвал «слабые места» американской военной разведки

Вашингтон, 2 мая. Серьезное отставание США в информационном противостоянии с Россией и Китаем показывает их геополитическую слабость, заявил обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По его словам, такая ситуация возникла в структурах военной разведки после прихода к власти нового президента США Джозефа Байдена и его администрации. Об этом Баранец заявил в интервью информационному изданию «Царьград».

Главным «слабым местом» американской разведки обозреватель «КП» считает серьезную несогласованность действий. Отдельные «группировки», существующие вместо единой организации, не согласуют между собой полученную разведывательную информацию.

С другой стороны о плохой организованности военных структур США свидетельствуют многочисленные серьезные разногласия между Белым домом и руководством силовых ведомств. В качестве примера Баранец приводит запланированный вывод американских войск из Афганистана. Изначальные планы реализовать эти меры до 1 мая 2021 года натолкнулись на фактический бойкот военными требований правительства.

«Когда Джо Байден стал президентом, случилось невиданное в военно-политической иерархии. Сразу несколько генералов США во главе с министром обороны Ллойдом Остином публично отказались выводить войска. Президент вынужден был согласиться с новой датой, озвученной военачальниками – 1 сентября», — отмечает Баранец.

Все это говорит о бессилии военной разведки, неспособной нормально функционировать в данных условиях. Однако Вашингтон предпочитает содержать данную проблему в секрете.

Ранее Баранец выразил возмущение наглым поведением США на Северном морском пути.