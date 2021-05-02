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Марокко требует ответа от Испании по поводу лидера Фронта ПОЛИСАРИО

Весь мир
Марокко требует ответа от Испании по поводу лидера Фронта ПОЛИСАРИО
pixabay.com  /  cuivie

Рабат, 2 мая. Марокко все еще ждет «удовлетворительного и убедительного ответа» от правительства Испании в связи с разрешением генеральному секретарю Фронта ПОЛИСАРИО Ибрагиму Гали въехать на территорию европейского государства с целью лечения.

Об этом заявил министр иностранных дел североафриканского королевства Насер Бурита, передает информационный портал Maroc.ma.

Ранее глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лайя заявляла, что прекрасные отношения между соседями не пострадают из-за прибытия в страну Гали. 

По словам Буриты, Рабат еще не получил от Мадрида ответов на вопросы, поднятые в коммюнике в воскресенье, 25 апреля. Он выразил недовольство позицией Испании относительно пребывания в стране Гали и подчеркнул, что последний «преследуется испанской фемидой за преступления геноцида и терроризма».

«Почему испанские власти посчитали, что нет необходимости информировать марокканскую сторону? Почему они предпочли координацию с противниками Марокко? Это нормально, что мы узнаем об этом из прессы?», — сказал министр.

Он также поинтересовался, не намерена ли Испания «пожертвовать двусторонними отношениями» из-за дела Гали. Эта проблема «является своего рода испытанием на доверие и искренность наших отношений», подтвердил министр, напомнив, что Рабат всегда поддерживал Мадрид перед лицом сепаратизма в Каталонии.

«С партнерами нет никаких маневров и ударов ножом в спину по ключевому для Марокко вопросу. Перед тем как сделать шаг вперед в двусторонних отношениях, сначала необходимо внести ясность», — добавил Бурита.

Он подчеркнул, что испанская сторона знает об обвинениях Марокко в отношении Гали.

«Ибрагим Гали — насильник, на котором отпечаток рабства, пыток, военных преступлений, вербовки детей, геноцида. Испания знает все это, как никто другой. Готова ли она пожертвовать своими отношениями с Марокко ради этого человека?», — обратился к испанским властям глава внешнеполитического ведомства.

Марокко и Испанию объединяет всестороннее партнерство: политическое, экономическое, коммерческое, гуманитарное, в сфере безопасности, а также проблема миграции, добавил Бурита. В этой связи он еще раз повторил, что Рабат отказывается быть «жандармом» Европейского Союза по миграционной проблеме.

«Этот вопрос требует целостного подхода, а не только финансового: мы должны быть партнерами в видении и формулировании стратегий, а не только в их реализации на определенную сумму денег», — прокомментировал министр.

Между тем консультативные встречи, которые были запланированы на конец апреля между марокканскими и испанскими официальными лицами, отложены из-за напряженности в связи с пребыванием лидера Фронта ПОЛИСАРИО в европейской стране.

марокко
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