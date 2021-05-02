Синоптик Тишковец предупредил россиян о надвигающихся аномальных ливнях

Москва, 2 мая. Аномальные ливни с грозами накроют территорию Центральной России. О таком прогнозе рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погодные условия в центральных регионах страны окажутся под влиянием мощного североатлантического циклона, надвигающегося с запада со скоростью 40 километров в секунду. В связи с этим в ночь на 3 мая ожидаются довольно обильные дожди.

По словам синоптика, грозы с вероятностью в 70–80% прогнозируются в Брянской, Калужской, Тульской областях и на юге Московской области. При этом в столице наиболее сложные метеорологические условия будут наблюдаться в понедельник с полуночи до девяти часов утра, передает РБК.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее пообещал москвичам переменчивую погоду в начале мая. По его прогнозу, в понедельник ожидается первая майская гроза, сопровождающаяся потеплением до +19 градусов.