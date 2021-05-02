Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 15:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:40
Экономика
Фитнес-клубы РФ подписали соглашение об ответственном отношении к клиентам
15:39
Общество
Названы наиболее частые проявления постковидного синдрома
15:38
Армия
Перспективные российские подводные беспилотники будут сражаться по системе роя
15:36
Шоу-бизнес
Финалистки шоу «Голос.Дети» получили от Лободы по 300 тысяч рублей
15:32
Экономика
Литва впервые закупила египетский газ
15:30
Политика
Лукашенко призвал белорусов помолиться в Пасху
15:30
Спорт
Самарские «Крылья Советов» выступят в следующем сезоне РПЛ
15:29
Общество
В Москве распустились первые в этом году тюльпаны
15:29
Происшествия
Заброшенные дачи полыхают в пригороде Кургана
15:27
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати показала, как проводит майские выходные
15:26
Политика
WP исправила статью, где говорилось о якобы «нападках России» на Джулиани
15:24
Общество
ФАН выяснил, как любой регион России может стать центром киноиндустрии в стране
15:22
Политика
Спикер Совета Федерации Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с Пасхой
15:18
Общество
Двухмесячного детеныша ягуара в Алматинском зоопарке познакомили с посетителями
15:18
Политика
Латвия потеряет весомую часть железных дорог из-за враждебного отношения к РФ
15:18
Весь мир
Канадский Монреаль вышел на протесты против коронавирусных ограничений
15:17
Происшествия
ДТП с участием Lamborghini, Porsche Panamera и Infiniti произошло в Москве
15:17
Спорт
Тарасова отреагировала на слова Родниной о совместной работе в сборной СССР
15:16
Экономика
Предложение апартаментов в Москве снижается из-за неясности их статуса
15:12
Экономика
Эксперты рассказали, в каких районах Петербурга подорожает жилье
Все новости

Синоптик Тишковец предупредил россиян о надвигающихся аномальных ливнях

Общество
Синоптик Тишковец предупредил россиян о надвигающихся аномальных ливнях
pixabay.com

Москва, 2 мая. Аномальные ливни с грозами накроют территорию Центральной России. О таком прогнозе рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погодные условия в центральных регионах страны окажутся под влиянием мощного североатлантического циклона, надвигающегося с запада со скоростью 40 километров в секунду. В связи с этим в ночь на 3 мая ожидаются довольно обильные дожди.

По словам синоптика, грозы с вероятностью в 70–80% прогнозируются в Брянской, Калужской, Тульской областях и на юге Московской области. При этом в столице наиболее сложные метеорологические условия будут наблюдаться в понедельник с полуночи до девяти часов утра, передает РБК.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее пообещал москвичам переменчивую погоду в начале мая. По его прогнозу, в понедельник ожидается первая майская гроза, сопровождающаяся потеплением до +19 градусов.

погода прогноз ливни
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 123502 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 35024 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Инна Чурикова осудила Проклову за признание в 67 лет о домогательствах
Шоу-бизнес 28635 29 апреля 2021
Инна Чурикова осудила Проклову за признание в 67 лет о домогательствах
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 27130 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Норкин сорвал бурю аплодисментов злободневным анекдотом про 100-летнюю тещу
Политика 25720 29 апреля 2021
Норкин сорвал бурю аплодисментов злободневным анекдотом про 100-летнюю тещу
Все новости / Общество / Синоптик Тишковец предупредил россиян о надвигающихся аномальных ливнях
Рейтинг@Mail.ru