В Сети появились кадры первого гомосексуального экипажа вертолета ВМС США

Вашингтон, 2 мая. Военно-морские силы США пополнились первым полностью гомосексуальным экипажем многоцелевого вертолета SH-60 SeaHawk.

В Сети появились фотографии ЛГБТ-экипажа ВМС США.

History was made on Friday with the first ever all gay @USNavy helicopter crew. pic.twitter.com/3o1dYRn7Dw — Travis Akers (@travisakers) May 1, 2021

Ранее стало известно, что помимо ЛГБТ-представителей в американских войсках будут служить также трансгендеры. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден. При этом руководитель Военно-технического общества России Алексей Мигалин отметил, что с военной точки зрения такое решение является неоправданным шагом, который создаст большое количество проблем.

Военнослужащие обоих полов часто жалуются на сексуальное насилие, поэтому чем больше трансгендеров и гомосексуалов в войсках, тем больше вероятность возникновения таких инцидентов, заявил Мигалин.

Также ранее стало известно, что заявления о наборе военных в ЛГБТ-подразделения ВСУ встревожили украинских националистов.