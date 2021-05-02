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В Сети появились кадры первого гомосексуального экипажа вертолета ВМС США

Армия
В Сети появились кадры первого гомосексуального экипажа вертолета ВМС США
defense.gov  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 2 мая. Военно-морские силы США пополнились первым полностью гомосексуальным экипажем многоцелевого вертолета SH-60 SeaHawk.

В Сети появились фотографии ЛГБТ-экипажа ВМС США.

Ранее стало известно, что помимо ЛГБТ-представителей в американских войсках будут служить также трансгендеры. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден. При этом руководитель Военно-технического общества России Алексей Мигалин отметил, что с военной точки зрения такое решение является неоправданным шагом, который создаст большое количество проблем.

Военнослужащие обоих полов часто жалуются на сексуальное насилие, поэтому чем больше трансгендеров и гомосексуалов в войсках, тем больше вероятность возникновения таких инцидентов, заявил Мигалин.

Также ранее стало известно, что заявления о наборе военных в ЛГБТ-подразделения ВСУ встревожили украинских националистов.

сша вмс сша лгбт sh-60 seahawk
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