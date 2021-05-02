В Рязанской области мужчина спас от пожара целое село

, 2 мая. Целое село в Сараевском районе удалось спасти от пожара благодаря бдительности местного жителя, сообщили в региональном ГУ МЧС.

29 апреля в селе Назарьево Рязанской области загорелась сухая трава, но большой пожар удалось предотвратить. Житель населенного пункта Владимир Петров позвонил главе Высоковского сельского поселения Татьяне Куревлевой и сообщил о случившемся.

Она, в свою очередь, вызвала пожарных, в то время как односельчане приступили к тушению самостоятельно. Куревлева отметила, что пожарный расчет приехал очень быстро и «все обошлось», хотя огонь уже начал подходить к дачным домам. Проявленное Петровым неравнодушие помогло избежать катастрофы.

Ранее в Козельске два сержанта вневедомственной охраны спасли пенсионерку с внуком во время пожара. Возгорание возле многоквартирного дома росгвардейцы заметили во время патрулирования.