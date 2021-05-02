Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 15:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:39
Названы наиболее частые проявления постковидного синдрома
15:38
Армия
Перспективные российские подводные беспилотники будут сражаться по системе роя
15:36
Шоу-бизнес
Финалистки шоу «Голос.Дети» получили от Лободы по 300 тысяч рублей
15:32
Экономика
Литва впервые закупила египетский газ
15:30
Политика
Лукашенко призвал белорусов помолиться в Пасху
15:30
Спорт
Самарские «Крылья Советов» выступят в следующем сезоне РПЛ
15:29
Общество
В Москве распустились первые в этом году тюльпаны
15:29
Происшествия
Заброшенные дачи полыхают в пригороде Кургана
15:27
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная Тимати показала, как проводит майские выходные
15:26
Политика
WP исправила статью, где говорилось о якобы «нападках России» на Джулиани
15:24
Общество
ФАН выяснил, как любой регион России может стать центром киноиндустрии в стране
15:22
Политика
Спикер Совета Федерации Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с Пасхой
15:18
Общество
Двухмесячного детеныша ягуара в Алматинском зоопарке познакомили с посетителями
15:18
Политика
Латвия потеряет весомую часть железных дорог из-за враждебного отношения к РФ
15:18
Весь мир
Канадский Монреаль вышел на протесты против коронавирусных ограничений
15:17
Происшествия
ДТП с участием Lamborghini, Porsche Panamera и Infiniti произошло в Москве
15:17
Спорт
Тарасова отреагировала на слова Родниной о совместной работе в сборной СССР
15:16
Экономика
Предложение апартаментов в Москве снижается из-за неясности их статуса
15:12
Экономика
Эксперты рассказали, в каких районах Петербурга подорожает жилье
15:11
Общество
Россиянам назвали лучший способ восстановить обоняние после коронавируса
Все новости

Найденные в США фрагменты мантии Земли помогут понять процесс формирования Аппалачей

Наука
Найденные в США фрагменты мантии Земли помогут понять процесс формирования Аппалачей
pixabay.com

Балтимор, 2 мая. Часть горной породы из мантии Земли, найденная в Мэриленде в США, поможет ученым в понимании формирования одного из старейших горных хребтов в мире.

Фрагменты мантии, известные науке как офиолиты, могли быть частью морского дна ныне исчезнувшего океана Япета. Этот водоем почти 500 млн лет назад омывал территорию, на которой сейчас находятся Аппалачи.

Геологи провели исследование, в ходе которого использовались современные методы химического анализа, чтобы изучить 19 полученных образцов. Специалисты предполагают, что в тот период океан Япета мог начать уменьшаться из-за новой зоны субдукции у побережья древнего континента Лаврентия. В результате столкновение тектонических плит могло исказить поверхность Земли и подводные части океана, а также поднять Аппалачи, вырвав части океанического дна.

В Восточной Антарктиде тем временем обнаружили следы метеорита, который мог там упасть около 430 тыс. лет назад. Выяснить это удалось благодаря анализу небольших сферул конденсации, найденных на месте падения.

мантия исследование аппалачи
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 123502 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 35024 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Инна Чурикова осудила Проклову за признание в 67 лет о домогательствах
Шоу-бизнес 28635 29 апреля 2021
Инна Чурикова осудила Проклову за признание в 67 лет о домогательствах
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 27130 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Норкин сорвал бурю аплодисментов злободневным анекдотом про 100-летнюю тещу
Политика 25720 29 апреля 2021
Норкин сорвал бурю аплодисментов злободневным анекдотом про 100-летнюю тещу
Все новости / Наука / Найденные в США фрагменты мантии Земли помогут понять процесс формирования Аппалачей
Рейтинг@Mail.ru