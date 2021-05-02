Найденные в США фрагменты мантии Земли помогут понять процесс формирования Аппалачей

Балтимор, 2 мая. Часть горной породы из мантии Земли, найденная в Мэриленде в США, поможет ученым в понимании формирования одного из старейших горных хребтов в мире.

Фрагменты мантии, известные науке как офиолиты, могли быть частью морского дна ныне исчезнувшего океана Япета. Этот водоем почти 500 млн лет назад омывал территорию, на которой сейчас находятся Аппалачи.

Геологи провели исследование, в ходе которого использовались современные методы химического анализа, чтобы изучить 19 полученных образцов. Специалисты предполагают, что в тот период океан Япета мог начать уменьшаться из-за новой зоны субдукции у побережья древнего континента Лаврентия. В результате столкновение тектонических плит могло исказить поверхность Земли и подводные части океана, а также поднять Аппалачи, вырвав части океанического дна.

В Восточной Антарктиде тем временем обнаружили следы метеорита, который мог там упасть около 430 тыс. лет назад. Выяснить это удалось благодаря анализу небольших сферул конденсации, найденных на месте падения.