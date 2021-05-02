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Киркоров рассказал о роли женщин на букву «А» в его жизни

Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о роли женщин на букву «А» в его жизни
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 2 мая. Известный исполнитель Филипп Киркоров на шоу «Вечерний Ургант» рассказал, что его жизнью управляют женщины.

Король отечественной поп-сцены пришел в студию Первого канала вместе с известной украинской исполнительницей Maruv, чтобы представить свой хит Komilfo. Киркоров откровенно рассказал, что артистка сильно повлияла на его жизнь. Именно она приучила шоумена к спорту и подтолкнула к кардинальной смене имиджа. По словам певца, Maruv — его «бес в ребро».

Рассказывая о совместном хите, Киркоров отметил, что на протяжении всей его жизни, а в особенности музыкальной, всем рулили женщины. Спустя мгновение он добавил, что в основном это женщины, чье имя начинается на первую букву алфавита.

«В моей жизни всегда всем рулят женщины. Причем на «А»: Ани Лорак, Анна Нетребко, Аня Maruv, Алла Агеева (Маша Распутина)», — перечислил Киркоров.

Ведущий программы Иван Ургант добавил, что у бывшей супруги музыканта, Примадонны Аллы Пугачевой, имя тоже начинается на эту букву. Однако Киркоров не стал шутить о народной артистке и призвал сменить тему.

«Не всуе, там своя история», — подчеркнул исполнитель.

В честь своего дня рождения популярный артист решил принять участие в проекте от Сбербанка и поработать некоторое время таксистом. Киркоров надел толстовку с капюшоном и плотную маску. Во время поездки артист расспрашивал пассажиров о своем творчестве.

киркоров вечерний ургант maruv
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