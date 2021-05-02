В Ленобласти мужчина обстрелял рыбаков из ружья

Санкт-Петербург, 2 мая. В поселке Сясьстрой Ленинградской области местный житель обстрелял рыбаков на берегу реки Волхов.

Местный житель решил прогнать рыбаков из Санкт-Петербурга радикальным образом после их попыток воспользоваться мангалом, находившемся на берегу реки. Угрожая убийством, 47-летний житель несколько раз выстрелил в сторону компании.

Агрессивный нападавший был задержан сотрудниками правопорядка. В его отношении возбуждено дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью»). В результате данного инцидента пострадавших нет.

Трое рыбаков утонули во время шторма в Мурманской области, сообщал ФАН. Трагедия произошла в районе губы Орловка, куда восемь рыбаков вышли на промысел.