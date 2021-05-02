МВД создает специальное приложение для борьбы с телефонными мошенниками: поможет ли?

Телефонное мошенничество в последние пару лет стало настоящим бичом России. Несмотря на предпринимаемые государством меры противодействия, аресты целых банд жуликов, количество преступлений по очень нечестному изъятию денег у населения по телефону продолжает расти.

Поэтому и государство идет на нестандартные меры. Так, МВД РФ анонсировало создание специального сервиса «Антимошенник» для мобильного приложения ведомства. Задача сервиса — предупреждать граждан о звонках с «подозрительных» номеров. Создание цифрового модуля обойдется в примерно 45 миллионов рублей, а выход сервиса в открытый доступ планируется в конце декабря 2021 года.

К слову, представители министерства внутренних дел говорят о том, что изначально сумма сделки с конструкторами сервиса предполагалась в районе 63 миллионов рублей. Однако цену удалось снизить. Впрочем, если посмотреть на грустные цифры ушедших от граждан денег, то даже 63 миллиона не покажутся какой-то завышенной суммой.

Дело в том, что, по данным все того же МВД, оборот только одного «черного колл-центра» лишь за один месяц составляет 65 миллионов рублей. А таких центров много. За 2020 год, например, жулики покусились в общей сложности на 190,2 тысячи банковских карт россиян. Но это только преступления «с применением» карточек. При этом тот же Сбербанк зафиксировал с начала и до октября 2020 года 2,9 миллиона обращений граждан в связи с потерей денег по вине «черных колл-центров».

А есть еще 300,3 тысячи преступлений с использованием Сети и 218,7 тысячи преступлений, совершенных при помощи средств мобильной связи. Больше того, объемы преступной деятельности подобного рода только нарастают, и, к сожалению, есть все основания полагать, что итоги 2021 года в этом плане будут совсем нерадостными.

Тем более что огромную роль здесь сыграла и пандемия. Люди находятся в перманентном стрессе, а такое состояние резко вредит критическому мышлению и позволяет жуликам вытягивать деньги из людей намного чаще и легче.

Увеличилось, кстати, и количество моделей поведения и разговора жуликов с потенциальными жертвами. Если раньше самым стандартным случаем был звонок от «службы безопасности» Сбербанка с целью, например, «заморозки нелегального списания денег», когда преступники узнавали все данные карты жертвы и воровали средства с этой самой карты, то теперь все намного разнообразнее.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Мошенники могут представиться полицейскими, работниками социальных служб, медиками, больше того, даже детьми и внуками жертв, якобы попавшими в большую беду и которым вот срочно, прямо сейчас требуются большие деньги.

К слову, примерно такую банду в конце апреля задержали в Петербурге. Люди звонили пенсионерам, представлялись детьми или внуками пожилых людей, говорили, что попали в ДТП, например. Дальше к разговору подключался «сотрудник органов», который требовал энную сумму, чтобы «уладить проблему». И старики на нервах, не обращая внимания даже на то, что голос «детей» и «внуков» не похож на голоса родных, отдавали свои сбережения.

В 2019-2020 годах считалось, что большинство таких «черных колл-центров» базируется в российских местах лишения свободы. Поэтому Управление Федеральной службы исполнения наказаний в октябре прошлого года анонсировало установку «глушилок» сотовой связи в тюрьмах и иных местах заключения. На это ФСИН запросила около 3 миллиардов рублей. Тогда многие эксперты отнеслись к данной инициативе скептически, поскольку такие «глушилки» накрывают не только территорию тюрьмы, но и близлежащие населенные пункты… и отключаются по многочисленным жалобам граждан.

Больше того, очевидно, что технический подход в противодействии жуликам из тюрьмы — это купирование последствий, а не причин подобной деятельности. Поскольку аппараты сотовой связи попадают в тюрьмы в том числе в силу не то чтобы добросовестной работы ряда сотрудников ФСИН, равно как и работа подобных колл-центров на регулярной основе. И начинать тут нужно было, скорее, с кадровых чисток.

Впрочем, кажется, ситуация в этом сегменте все же меняется к лучшему. По данным ряда СМИ, в октябре с территории мест лишения свободы в России фиксировалось 2200 звонков в день. Сейчас благодаря то ли «глушилкам», а то ли действительно ужесточению правил и проверкам количество звонков «сократилось в разы».

pixabay.com / Ichigo121212

Однако оказалось, что «тюремные колл-центры» — это только малая часть подобного рода заведений, поскольку основная масса жуликов, организованных в сложные и многочисленные структуры, как выяснилось, базируется на Украине. По данным московского управления МВД, количество звонков с Украины составляет около 60% от всех мошеннических звонков в столице, просто потому, что на Украине такой бизнес организовать и проще, и дешевле. Там ведь в последние несколько лет все очень интересно в смысле законности и правовых норм. Ну, и отношение к России соответствующее.

Речь идет о примерно 30 колл-центрах, где работает как минимум по 20 человек за смену. Да, это снятые в аренду офисы, с оплатой телефонной связи, интернета, с рабочими сменами и графиками, только без соцпакета и стенда «лучший работник месяца».

При этом выручка позволяет украинским «бизнесменам на доверии» нанимать еще и посредников в России, которые осуществляют, например, непосредственные встречи с жертвами и забирают у них деньги, переводя на украинские счета, за определенный процент от украденной суммы.

Естественно, что здесь возникает вопрос: почему так легко и непринужденно в руки мошенников утекают базы клиентов российских банков, их имена, фамилии, телефонные номера и иные персональные данные? И не пора ли уже в банковском сегменте проводить строгие и систематические проверки? Но вопрос этот звучит уже несколько лет, а каких-то позитивных результатов пока не видно. Поэтому есть мнение, что нынешняя инициатива МВД с созданием нового цифрового сервиса с постоянно обновляемой базой со временем хотя бы частично сможет помочь.

С другой стороны, пока имеет место ситуация, когда забота о сбережениях граждан — это дело самих граждан. Поэтому в очередной раз стоит напомнить о бдительности и недоверии к звонкам со странных телефонов и рассказам про то, что «срочно нужно очень много денег». Даже если кто-то представляется ближайшим родственником, сотрудником правоохранительных органов или медицинским и социальным работником.