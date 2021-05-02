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Депутат Вострецов: Нужно приравнять узников войны к ветеранам и блокадникам

Общество
Депутат Вострецов: Нужно приравнять узников войны к ветеранам и блокадникам
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Государство обязано поддержать узников войны и приравнять их к таким категориям граждан, как ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Таким мнением в беседе с ФАН поделился депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Собеседник прокомментировал новость о том, что заместитель главы комитета по социальной политике Совфеда Елена Бибикова рассказала, кто из числа жителей России может получать две пенсии.

«Да, Елена Бибикова абсолютно права, но я хотел бы добавить, что есть ряд категорий граждан, которые незаслуженно остались в стороне. В том числе узники лагерей. Их нужно приравнять как минимум к людям, которые находились в блокаде. На долю этих людей тоже выпали голод и другие тяготы. Действительно, блокада Ленинграда — страшное событие. Однако узники вообще были в лагерях на территории, контролируемой вражескими войсками. Их сжигали в печах», — сообщил депутат.

Сергей Вострецов отметил, что намерен акцентировать внимание на этой теме уже в самое ближайшее время.

«Данная законодательная инициатива, предусматривающая право узников на вторую пенсию, будет внесена на рассмотрение в Госдуму до конца июня, чтобы данная категория имела право так же получать вторую пенсию, как и ветераны Великой Отечественной войны, блокадники», — пояснил собеседник ФАН.

Сергей Вострецов: Нужно приравнять узников войны к блокадникам
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В завершение он предположил, почему поднятая тема не получала раньше достаточно широкого освещения.

«В Петербурге было сосредоточено очень много блокадников. Выпавшие на их долю испытания активно обсуждались. Однако узники лагерей оказались рассредоточены по всей стране. Уверен, было ошибкой, что мы недосмотрели это раньше. Сейчас нужно это исправлять. Я считаю, что сегодня государство обязано их поддержать», — подытожил депутат.

Ранее ФАН сообщил о том, что Сергей Вострецов встретил Воскресение Христово в храме Николая Чудотворца.

пенсии вострецов узники концлагерей
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