Появились кадры совместной прогулки дочери и внучки Пугачевой

Москва, 2 мая. Кадры с летней прогулки наследников Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина появились в Сети. Видео опубликовали в одном из фанатских аккаунтов.

Памятные кадры из личного профиля Галкина в Instagram публикует Teleprogramma.pro. В самом начале видео можно увидеть сияющую Пугачеву в легкой гипюровой блузке и светлых джинсах с рваными коленками. Вместе с Примадонной отдыхать поехали и певица Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией.

Рядом со взрослыми счастливо бегают дети, на прогулку родители взяли Гарри и Максима Галкиных и Клавдию Земцову, которая старше двойняшек на год. На записи видно, как счастливые дети все втроем уселись на одни качели. Для прогулки родители нарядили Лизу в белоснежное шифоновое платье с рисунком в горошек. Внучка Пугачевой появилась в золотистом платье и туфельках ему в тон.

Дети известных российских артистов растут очень разносторонними, чем любит хвастаться их отец Максим Галкин в Instagram. Недавно шоумен опубликовал видео, на котором продемонстрированы танцевальные навыки его дочери. Лиза Галкина исполнила зажигательный танец перед камерой.