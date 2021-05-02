МИД Британии заявил о планах по противодействию влиянию РФ

Лондон, 2 мая. Страны-участницы «Большой семерки» планируют разработать механизм быстрого реагирования по сдерживанию российского влияния в мире.

Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в ходе саммита стран G7. Мероприятие проходит в Соединенном Королевстве.

По его словам, страны коллективного Запада должны действовать сообща.

«Мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира», — сказал он.

Дипломат также отметил, что Кремль пытается подорвать доверие западного общества к правительствам их стран. В Москве называют подобные обвинения голословными.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал G8 «вчерашним днем». По его словам, Москва никогда не присоединится к работе в этом формате.