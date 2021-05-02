Немецкие ученые обнаружили новый вид болезнетворных бактерий в амебах

Кельн, 2 мая. Новый вид бактерий Legionellales отличается особым местом обитания: их обнаружили внутри амеб Thecofilosea. Микроорганизмы способны вызвать смертельно опасное заболевание.

Специалисты Кельнского университета сообщили об открытии нового вида болезнетворных бактерий. Их свойства были описаны в научном журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Отличительной чертой бактерий стало их обнаружение внутри других микроорганизмов — амеб Thecofilosea. Из-за этого свойства ученые окрестили их «покемонами». Авторы исследования утверждают, что бактерии относятся к виду Legionella — возбудителю так называемой «болезни легионеров». Это острое инфекционное заболевание проявляется в виде лихорадки, поражения легких и органов пищеварения. В ряде случаев легионеллез может привести к смертельному исходу.

Дальнейшее изучение «бактерии-покемона» позволит лучше понять механизм взаимодействия микроорганизмов Legionellales с носителем. Специалисты уверены, что это поспособствует предотвращению новых вспышек легионеллеза.

Ранее сообщалось, что американские ученые обнаружили особые микроорганизмы в недрах Земли. Они оказались способны употреблять продукты извержения вулканов.