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Донбасс сегодня: в ДНР предотвращен теракт на Пасху, ВСУ готовят новые провокации

  /   Обновлено: 02 мая 2021 16:13
Новороссия
Донбасс сегодня: в ДНР предотвращен теракт на Пасху, ВСУ готовят новые провокации
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 2 мая. Армия ДНР предотвратила воздушную атаку на православный храм в Ясиноватой. Украинские силовики обстреляли республики из тяжелых минометов. Командование украинской ОТГ «Север» вводит режим жесткого контроля над личным составом армии на праздники. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

В ДНР предотвращен теракт на Пасху

В ходе экстренного заявления утром в воскресенье в Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили о предотвращенной воздушной атаке украинского беспилотника. В 7:30 в районе Ясиноватой расчеты противовоздушной обороны НМ ДНР обнаружили и принудительно посадили квадрокоптер, запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

К беспилотнику кустарным способом было прикреплено взрывное устройство, которое сдетонировало при посадке. Предположительно, это была граната ВОГ-17. В Народной милиции не исключили, что целью украинских силовиков было нанесение удара по храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла города Ясиноватая, где после пасхального праздничного богослужения производилось освящение куличей.

Стоит напомнить, что аналогичный инцидент произошел год назад в этом же районе. Защитники республики предотвратили теракт на Пасху 19 апреля 2020 года, исполнителями которого тогда были «освободители» Украины из состава 54-й отдельной механизированной бригады.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска осуществили восемь обстрелов по населенным пунктам ДНР и ЛНР. Применялись 82-мм и 120-мм минометы, гранатометы различного типа, другие виды легкого вооружения и стрелковое оружие. Под огнем были восемь населенных пунктов.

Донбасс сегодня: в ДНР предотвращен теракт на Пасху, ВСУ готовят новые провокации
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Все попытки оборонных ведомств ДНР задействовать координационный механизм с целью установления режима тишины были проигнорированы украинской стороной. На все сообщения донецкого представительства в СЦКК зеркальная служба киевлян отвечала фразой «Обстрел не подтверждаем».

ВСУ готовят провокации на мариупольском и донецком направлениях

Об этом свидетельствует информация, полученная военнослужащими Народной милиции ДНР с передовых позиций. Подразделения противника дончан снова используют белые грузовые автомобили с нанесенными обозначениями СЦКК (Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня) для подвозки боеприпасов на передовые позиции.

В Донецке сообщают, что каждая такая подвозка мин и снарядов на гуманитарном транспорте через какое-то время сопровождается обстрелами из тех районов, куда приезжала машина СЦКК. В настоящее время боеприпасы доставлены в районы Водяного под Донецк и в район одноименного поселка на юге Донецкой области.

Командование ООС не доверяет своим «защитникам»

На период праздников командующий северной оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины приказал усилить контроль над личным составом в подчиненных частях и соединениях. Для этих целей бойцы, находящиеся не в окопах, будут строиться командирами раз в четыре часа. Тем, кто несет службу на передовых, находясь в блиндажах, также не придется расслабляться — к ним с внезапными проверками будут направляться «летучие группы» из штаба группировки как минимум дважды в сутки.

Такие жесткие меры принимаются украинским командованием неспроста. Дело в том, что, как давно известно из сообщений оборонных ведомств республик, украинскому солдату и праздник-то не нужен, чтобы спровоцировать инцидент с небоевыми потерями, получить травму или ранение. Но в период праздничных дней потери «защитников» Украины возрастают кратно, что связано с многочисленными пьяными разборками и другими инцидентами, совершаемыми бойцами ВСУ в измененном состоянии сознания.

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