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Американское командование сокращает танковые подразделения КМП США

  /   Обновлено: 02 мая 2021 15:08
Армия
Американское командование сокращает танковые подразделения КМП США
wikipedia.org  /  Chief Warrant Officer 3 Philippe E. Chasse, U.S. Marine Corps

Вашингтон, 2 мая. Власти США приняли решение о всеобщей реорганизации ВС США, что стало причиной сокращения подразделений морской пехоты, танковых батальонов и мостовых рот.

Американское командование сокращает подразделения «морских котиков» Корпуса морской пехоты США. КМП вынужден сократить личный состав из-за отказа от танков — действующим «морским котикам» предлагается сменить место службы или раньше выйти на пенсию. Перестройка Вооруженных сил США, которая началась в 2020 году, затронет судьбу более 450 морских пехотинцев. Предполагается, что реформа сделает КМП более экспедиционным для противостояния новым угрозам.

По информации пресс-секретаря по вопросам живой силы и резерва КМП США Ивонны Карлок, в связи с нововведениями 69 американских военнослужащих танковых подразделений пришлось перевести в армию, а еще 259 человек перевели в другие подразделения КМП. Порядка 60% морпехов выбрали в качестве новой специальности разведку и киберподразделения. Еще 128 человек предпочли досрочно завершить военную карьеру.

Накануне американские военнослужащие стали массово отказываться вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Известно, что около 75 500 морских пехотинцев согласились пройти процедуру по состоянию на 8 апреля, а 48 тыс. человек отказались от прививки.

сша реформа морпехи
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