ФАН выяснил, как любой регион России может стать центром киноиндустрии в стране

Каждый ли регион страны может стать центром киноиндустрии? Быть не только фоном для съемок фильма или сериала, а самостоятельно производить конкурентоспособный продукт. О возможности преображения несвязанных прежде с кинопроизводством регионов в отечественные «фабрики грез» рассказывает ФАН заместитель председателя кинокомиссии Тульской области Михаил Канаев. Предлагаемая им схема допускает такое развитие в любом уголке страны.

Фото предоставлено кинокомиссией Тульской области /

— Орган создаваемый властями региона, который оказывает содействие в проведении кино и теле съемок на территории региона и формирует условия для комфортного кинопроизводства. Впервые кинокомиссия как орган была создана в 1949 году в штате Юта (США), откуда этот положительный опыт распространился на весь мир. В России первые кинокомиссии появились около четырех лет назад, Кинокомиссия Тульской области была создана в числе первых.



— А нужен ли такой орган-посредник при съемках в регионе?

— Несомненно — да. В регионах, в которых созданы кинокомиссии, производство растет. Но, к сожалению, в настоящий момент роль кинокомиссий в большинстве регионов сводится лишь к координации взаимодействия съемочной группы с ресурсами региона — творческими, административными, правоохранительными и другими. А в некоторых, сознательно или неосознанно, ее занижают и пытаются свести к распределению региональных средств на поддержку отдельных кинопроектов. Это порождает высокий уровень рисков системных — коррупционных, политических и прочих.



— И каков выход из сложившейся ситуации?

— На текущий момент в России наработана значительная практика по анализу профиля развития региональной киноиндустрии в регионах, насколько она верна — вопрос. Но сейчас важно другое — отсутствие разработанной системы развития кинопроизводства в регионах приводит к тому, что в большинстве случаев развитие происходит хаотично. Я предлагаю системный подход: теоретическую концепцию и алгоритм реализации развития кинопроизводства в регионах, который позволит снизить риски, избежать ошибок. Это сэкономит силы и средства при развитии киноиндустрии в регионе.



— Чем, по вашему мнению, должна заниматься кинокомиссия?

— Кинокомиссии должны стать системообразующим органом в развитии региональных кинопроизводств. Основные направления ее деятельности: содействие в кинопроизводстве, привлечение кинопроектов, развитие киноиндустрии, защита интересов региона, его жителей и коммерческих структур.



— О чем идет речь, когда вы говорите о «защите», и как с этим связано кинопроизводство?

— Кинопроизводство это сложно и ресурсозатратно. Риски могут быть связаны с содержанием фильма и влиять на имидж региона или страны в целом. Могут быть связаны непосредственно с людьми работающими над съемкой фильма и влиять на отношение жителей региона к кинопроизводству. Я выделяю четыре вида рисков: системные, политические, коррупционные и частные. Деятельность Кинокомиссии или иного органа, отвечающего за развитие кинопроизводства в регионе, призвана купировать перечисленные выше риски и координировать процесс развития кинопроизводства.



— В чем же заключается интерес для региона, развивающего у себя кино, и любой ли регион страны может привлекать к себе кинопроизводителей?

— Я считаю, что любой регион обладает «Потенциальной Кинопроизводственной Емкостью». А уже ее размер зависит от таких факторов как месторасположение, транспортное сообщение, наличие уникальных архитектурных или природных объектов для съемок и координирующего органа — кинокомиссии.

– И по каким направлениям предполагается осваивать «Потенциальную Кинопроизводственную Емкость»?

– Целесообразно выделить семь «точек роста». Условно их можно назвать так: кинокомиссия, работа съемочных групп, местные кадры, техническая база, собственное кинопроизводство, имиджевая составляющая, «клуб». Рост одной точки раздвигает границы для развития других точек. Кинокомиссия системообразующий фактор занимающий ключевую роль в развитии региональной киноотрасли. Следующая точка — формирование кадров на местах. Это выгодно для проектов, реализуемых в регионе, как с технической стороны, например, местный реквизитор быстрее найдет необходимое, так и с экономической, позволяющей сократить командировочные и транспортные расходы. Следующий элемент — формирование технической базы и содействие возникновению новых субъектов, оказывающих услуги для кино. Для региона польза выражается в пополнении бюджета, а производителям в очередной раз снижает издержки на производство картины. На выстроенной базе появляется возможность развития собственного кинопроизводства. Это позволит исключить зависимость от сторонних проектов и обеспечит стабильную загрузку сформировавшемуся региональному кадровому составу и технической базе. Важным в расширении освоения ПКЕР является проведение в регионе кинособытий — кинофестивалей, форумов, питчингов, поддерживающих имидж региона, как региона с развитым кинопроизводством. Также важно создание некой якорной локации, условно можно назвать «клуб», для людей, входящих в региональную киноиндустрию, которая, одновременно, становится точкой притяжения для новых кадров.



Фото предоставлено кинокомиссией Тульской области /

— Разумеется, не в каждом регионе есть необходимость создания и развития кинопроизводства. Видится логичным на первом этапе в регионе создать инициативную группу с задачей реализовать базовый этап развития — привлечение съемочных групп и оказания им содействия. Большинство регионов остановятся на этой стадии. Этого достаточно для потребностей киноиндустрии на ближайшие пять-девять лет. А если на протяжении двух-трех лет работы инициативной группы количество кинопроектов, реализуемых в регионе, стабильно растет, тогда стоит создавать Кинокомиссию со штатом и финансированием.



— При условии работы кинокомиссий в таком формате, как будет развиваться киноиндустрия в стране?

— На международной арене видится целесообразным представлять кинопроизводственный потенциал России целиком, а не от каждого региона отдельно — федеральная кинокомиссия. А внутри страны в ближайшее время мы увидим формирование нескольких центров кинопроизводства. Это закономерно вызовет сосредоточение в них квалифицированных кадров киноиндустрии. Другие регионы станут донорами кадров для регионов с большим уровнем кинопроизводства.



— Какие регионы станут центрами производства в ближайшее время?

— Центрами кинопроизводства станут те области, которые первыми приступят к реализации структурного развития, обеспечив себе возможность экономического роста на данном направлении. А привлеченные кадры поспособствуют не только развитию киноиндустрии, но и других креативных производств, в том числе и видеоигр.