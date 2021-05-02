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Легендарному бомбардировщику СССР – 85 лет: чем ДБ-3 удивил Иосифа Сталина

Армия
Легендарному бомбардировщику СССР – 85 лет: чем ДБ-3 удивил Иосифа Сталина
wikipedia.org  /  Alan Wilson / CC BY-SA 2.0

Москва, 2 мая. Первая демонстрация бомбардировщика ДБ-3 состоялась в небе над Красной площадью 85 лет назад. Чем именно самолет впечатлил Сталина и как повлиял на ход войны — в материале ФАН.

Создатель ДБ-3 Сергей Ильюшин провел презентацию нового самолета лично перед Иосифом Сталиным. Прославленный советский конструктор рассказал о ходе разработки перспективного бомбардировщика, а также о его уникальных тактико-технических характеристиках. По завершению презентации Сталин попросил Ильюшина показать на представленном образце фигуры высшего пилотажа. Эту задачу мастерски выполнил легендарный летчик-испытатель Владимир Коккинаки.

Передовые технологии

Бомбардировщик ДБ-3 создавался для поражения объектов хозяйственной и военной инфраструктуры противника. Однако в отличие от оперативно-тактической авиации дальние бомбардировщики предназначались для выполнения диверсионных работ в тылу противника.

«Это прежде всего склады, арсеналы, эшелоны военной техники. Большое значение имели удары по заводам и фабрикам, выпускавшим технику и боеприпасы«», — приводят слова заслуженного летчика РФ генерала-майора Владимира Попова журналисты RT.

ДБ-3 получился компактным самолетом, обладая при этом внушительной грузоподъемностью. Кроме того, новый советский бомбардировщик отличала высокая скорость полета. Передовые технологии, использованные при создании ДБ-26 впечатлили Сталина, который распорядился начать массовый выпуск этих машин.

Потери на фронте и первые успехи

Впервые эти бомбардировщики использовались в период Финской войны с 1939 по 1940 год. В начале Великий Отечественной войны ДБ-3 прославился как первый самолет Красной армии, который нанес удар по столице Германии. Нередко советские бомбардировщики приходилось бросать прямо на линии фронта. Летчики попадали под удары зенитной артиллерии и истребителей Третьего рейха, выполняя задания, несвойственные дальней авиации. Однако как только ситуация на фронте стабилизировалась, экипажи ДБ-3 перестали подвергаться такому риску.

На протяжении последних лет войны ДБ-3 весьма успешно сбрасывал бомбы на крупнейшие оборонно-промышленные предприятия Германии. С учетом постоянной модернизации семейство этих самолетов не потеряло своей актуальности до конца войны.

армия бомбардировщик авиация вов ДБ-3
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