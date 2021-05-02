Петржела заявил, что «Зенит» победит «Локомотив» и в третий раз подряд выиграет РПЛ

Санкт-Петербург, 2 мая. Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Локомотивом».

Властимил Петржела не сомневается, что встреча 28-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) на «Газпром Арене» закончится победой петербургского «Зенита». Об этом чешский тренер рассказал в интервью изданию Sport24.

«Я знаю, что «Зенит» победит в этой игре. «Локомотив» — хорошая команда, но они уже ничего не сделают. «Зенит» сегодня станет чемпионом», — отметил Петржела.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» начнется в 19:00 по московскому времени. Игру обслужит судейская бригада Сергея Карасева. После 27 туров в активе занимающего первое место в турнирной таблице «Зенита» 58 очков. На счету «Локомотива», который располагается на второй позиции, 52 балла. В случае победы клуб из Санкт-Петербурга в третий раз подряд станет чемпионом России по футболу.

Ранее Андрей Мостовой был признан лучшим футболистом «Зенита» в апреле. Он впервые победил в голосовании болельщиков, опередив Сердара Азмуна и Далера Кузяева.