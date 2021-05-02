Программу льготного ипотечного кредитования попросили продлить в Крыму

Симферополь, 2 мая. Рассмотреть возможность продления на территории Республики Крым программы льготной ипотеки просит Правительство РФ местный парламент. Документ был утвержден на сессии Госсовета РК.

Среди жителей полуострова правительственная программа ипотеки пользуется большой популярностью. За 2020 год население оформило более шести тысяч сделок на приобретение недвижимости, сообщила председатель комитета крымского парламента по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова. Прирост кредитования в республике обеспечивался преимущественно ипотекой, однако показатели обеспеченности жильем в РК ниже, чем в целом по России.

«Средняя обеспеченность населения Крыма жильем в 2019 году составляла всего 18,9 квадратных метра в расчете на одного жителя», — приводит слова Виноградовой РИА Новости Крым.

Влияние программы на цены жилья в регионе незначительное — средняя стоимость выросла на 8,8%. Учитывая эти показатели, ГК Крыма просит рассмотреть возможность продлить условия льготного жилищного кредитования.

На полуострове уже началась горячая туристическая пора. В первые месяцы 2021 года в Крыму побывало свыше миллиона туристов, что почти на 40% больше, чем в 2019-м. Владельцы элитной недвижимости стараются не упустить возможность заработать.