Депутат Романов о болезни Навального: Мошенники часто прибегают к таким мерам

Пошатнувшееся в колонии здоровье Алексея Навального, как и его молниеносное выздоровление после провальных митингов — не более чем способы оставаться на плаву в информационной повестке. С этим согласен депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

«Мы видели, как Мария Бутина как член Общественной палаты РФ посещала учреждение. По-моему, были очевидны факты симуляции и то, в каком состоянии Навальный там пребывал. Уверен, что все идущие от него сигналы общественности не имеют никакой подоплеки», — заверил государственный деятель.

Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

В системе ФСИН России, по словам политика, есть множество специалистов, которые могут дать оценку состояниям заключенных. Однако это касается реальных ситуаций, а не пиар-ходов, где поводом может стать любая тема. История с Кораном — яркий случай, когда попытка вызвать реакцию аудитории была вполне успешной. Остается гадать, какая тема станет следующей в этой большой пиар-кампании.

«Темы мы за последние годы все видели. Когда детей привлекали к несанкционированным митингам и пытались противопоставить сотрудникам правоохранительных органов, использовали в роли живого щита, можно сказать. Это все — методы одной системы, одной цепи. Мошенники часто прибегают к таким мерам. Уверен, что здесь то же самое», — заключил политик.

Даже если здоровью блогера будет что-то угрожать, то врачи непременно окажут помощь, ведь это их прямые обязанности. Как прямой обязанностью для Марии Бутиной стала оценка условий, в которых пребывает известный заключенный. И, как ни удивительно, демонстрация реального положения вещей вызвала дикий и агрессивный шквал критики от сторонников Навального. Такое обычно бывает, когда пиар-кампания дает трещину.

Ранее политолог Александр Сосновский предположил, для чего Навальный мог симулировать свое тяжелое состояние. По его словам, это помогло бы блогеру перевестись в лазарет или больницу, где к нему получили бы доступ СМИ и юристы.