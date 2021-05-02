Аксенов напомнил Зеленскому о квартире в Крыму для встречи с Путиным

Симферополь, 2 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому о его квартире в Крыму, где он мог бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Политик прокомментировал предложение главы РФ о встрече с украинским коллегой. Владимир Путин ранее пригласил Зеленского переговорить в Москве. Президент России отметил, что для разговора о Донбассе главе Украины следовало бы встретиться с руководством ЛДНР.

Зеленский владеет квартирой на полуострове, констатировал глава Крыма. По словам Аксенова, глава Незалежной может даже искупаться и побывать на экскурсии. Квартира в Крыму стала бы местом встречи президентов Украины и России, предположил политик в эфире НТВ.

Крымское министерство курортов и туризма ранее сообщило о начале курортного сезона в республике. Базы отдыха предлагают гостям обновленные отели и свежие предложения.