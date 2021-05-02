Россиянам объяснили преимущества «каблука» перед универсалом

Москва, 2 мая. Почти полвека в России легковые автомобили для перевозки небольших объемов груза называются «каблуками». Впервые такое прозвище получил ИЖ 2715 в 1972 году из-за формы кузова.

Современные «каблуки» очень отдаленно похожи на предшественников. Однако приобретение подобного автомобиля может стать хорошим решением для владельцев дач или загородных хозяйств. Причины удачного выбора объяснила редакция «За рулем».

В первую очередь эти авто отличаются высокой надежностью и крепкой подвеской, так как предназначены для коммерческого использования. Некоторые имеют неплохие параметры геометрической проходимости. Также «каблуки» имеют большую грузоподъемность — от 500 до 920 килограмм, что не под силу универсалам.

Такие машины обладают большим объемом кузова, а в грузовом отсеке можно перевозить предметы, которые могли бы испачкать или повредить обивку. В отличие от пикапов, груз в «каблуке» будет закрыт. В сравнении с универсалами эти автомобили проще загружать и разгружать, живность там тоже перевозить легче. Еще один большой плюс — стоимость, а кроме того, «каблук» может обойтись дешевле и в содержании из-за меньших эксплуатационных расходов.

Эксперты ранее представили топ-3 бюджетных авто для поездки на дачу, поставив на первое место Lada Granta.