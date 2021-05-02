Водитель насмерть сбил собаку жительницы Сочи и уехал

Сочи, 2 мая. Мужчина на иномарке сбил собаку и скрылся с места происшествия, несмотря на крики шокированной владелицы, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в центральном районе города на Волжской улице. Девушка выгуливала собаку без поводка рядом с жилым домом. В какой-то момент животное угодило под колеса автомобиля, водитель которого даже не остановился.

У хозяйки началась истерика, она побежала за машиной и не дала автомобилисту повторно наехать на истекающего кровью питомца. Все происходящее она снимала на видео, позднее кадры были опубликованы в социальных сетях. Пострадавшая обратилась в полицию и попросила привлечь водителя иномарки к ответственности, материалы направлены в ДПС.