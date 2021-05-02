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Алла Пугачева не поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

Шоу-бизнес
Алла Пугачева не поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Москва, 2 мая. Народный артист России Филипп Киркоров 30 апреля отпраздновал 54-й день рождения. Уже второй год подряд это событие игнорирует его бывшая жена, певица Алла Пугачева.

Киркоров и Пугачева состояли в браке с 1994 по 2005 год. Их отношения были самыми обсуждаемыми в российском шоу-бизнесе. Певец не раз признавался, что многим обязан своей бывшей супруге, с которой, однако, у него случилась размолвка. Ни один из них не раскрывает подробностей ссоры, оба предпочитают эту тему не комментировать.

В итоге Пугачева и вовсе перестала публично поздравлять Киркорова с днем рождения, как по обыкновению это делают звезды на своих страницах в соцсетях. Певица обратилась к экс-супругу в последний раз в 2019 году и с тех пор хранит молчание. Примечательно, что не поздравил артиста и муж Примадонны Максим Галкин.

А вот певица Кристина Орбакайте, похоже, придерживается нейтральной позиции. Она прекрасно общается как с матерью, так и с Киркоровым. Исполнительница поздравила бывшего мужа звезды эстрады в своем аккаунте в Instagram.

«С днем рождения, дружок мой. Нам есть что вспомнить, над чем посмеяться и о чем помечтать!» — написала Орбакайте.

А вот на странице Пугачевой так и не появился пост в честь прошедшего дня рождения Киркорова. Возможно, артистка написала ему личное сообщение, но известно, что она не приглашала его на свой 72-й день рождения.

У поп-короля полно друзей среди артистов, которые отозвались о нем хорошо в такой важный праздник. Например, с днем рождения Киркорова поздравила его подруга, певица и телеведущая Ольга Бузова.

орбакайте киркоров пугачева
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