Киев, 2 мая. Ситуация в Донбассе сложилась бы иным образом, если бы украинская поместная православная церковь появилась еще в начале независимости Незалежной.

Жители страны не поняли, что необходимо иметь так называемую самостоятельную церковь. С таким мнением выступил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний. По мнению служащего, отдельная церковная структура могла бы предотвратить гражданскую войну в Донбассе.

ПЦУ возникла в Незалежной в 2018 году. Она образовалась в результате слияния двух непризнанных структур. Это Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православной церковь. Главой нового объединения стал митрополит Епифаний.