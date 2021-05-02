Священник назвал причину, почему неверующих лучше не поздравлять на Пасху

Москва, 2 мая. Многие неверующие люди могут негативно отреагировать на поздравление с Пасхой и воспринять это как навязывание.

Лучше всего не создавать лишний повод для конфликта. Об этом рассказал клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

«Если ты знаешь, что человек неверующий и что для него это будет лишний повод для конфликта и разделений, не поздравляй», — объяснил он в беседе с РИА Новости.

Некорректно в этот день поздравлять и тех, кто исповедует не христианство. При этом можно поздравить знакомых мусульман, например, с их праздниками.

Ранее россиянам объяснили, можно ли на Пасху посещать кладбища. Люди приходили на Пасху на кладбище еще до революции, но не для того, чтобы поскорбеть. Посещение усопших родственников в этот день предполагало христосование с умершими.