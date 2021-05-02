МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел после конфликта на границе с Таджикистаном

Бишкек, 2 мая. Правоохранители возбудили 11 уголовных дел из-за конфликта, вспыхнувшего на границе с Таджикистаном, заявил замминистра МВД республики Эркебек Аширходжаев.

Дела возбуждены по статьям «Убийство», «Массовые беспорядки», «Незаконное пересечение границы», «Хулиганство» и «Преступление против мира», отметил киргизский чиновник на пресс-конференции. Все обстоятельства и причины стычек в настоящий момент устанавливаются.

Неразорвавшуюся авиационную ракету обнаружили в одном из домов у границы с Таджикистаном, сообщал ФАН со ссылкой на госпогранслужбу Киргизии. Снаряд попал в здание во время обстрела таджикскими военнослужащими 29 апреля.