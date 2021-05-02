Голикова указала на важность сдачи ПЦР-теста после визитов россиян за рубеж

Москва, 2 мая. Требование о двойном ПЦР-тестировании после того, как человек возвращается из заграничного путешествия, действует для всех граждан, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вне зависимости от того, сделал человек прививку от коронавируса или нет, он обязан дважды сдать ПЦР-тест, поделилась Голикова. Как уточнила вице-премьер, сейчас ученые владеют недостаточным объемом информации, чтобы полностью исключать риск передачи заболевания от вернувшихся в РФ путешественников.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России по-прежнему остается напряженной. Как сообщалось ранее, об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.