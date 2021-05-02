Администрация Facebook объяснила ситуацию с ограничением доступа к проекту RT Redfish

Калифорния, 2 мая. Автоматизированная система по ошибке ограничила доступ к странице проекта RT Redfish в Facebook. Об этом рассказали представители социальной сети.

Ранее в пресс-службе телеканала RT сообщили, что 30 апреля в Facebook удалили страницу проекта RedFish из-за антифашистских постов с историческими фото. На аккаунт было подписано порядка 800 тыс. пользователей. Социальная сеть заявила о нарушении норм сообщества после публикаций, которые были приурочены к 76-й годовщине освобождения Италии от диктатуры политика Бенито Муссолини и 76-летию освобождения Освенцима.

Сейчас доступ к странице проекта восстановлен. Администрация Facebook принесла извинения за причиненные неудобства, передает РИА Новости.

Ранее первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров сообщил, что в России необходимо создать новую отрасль государственного права, чтобы регулировать работу новых социальных медиа и интернета.