Артиллеристы ВСУ впервые провели стрельбы закупленными в Чехии снарядами для «Рапиры»

Киев, 2 мая. ВСУ провели первые испытания закупленных в Чехии снарядов УОФ12 калибра 100 мм для противотанкового орудия МТ-12 «Рапира».

В сообщении пресс-службы минобороны страны говорится, что стрельбы проводились на полигоне в Ровно. В них принимали участие артиллеристы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ходе испытаний военные проводили визуальный осмотр снарядов, а также измерили их среднюю, максимальную и начальную скорости.

По имеющимся данным, всего было сделано 16 выстрелов в различных режимах действия взрывателя. Все боеприпасы сработали штатно и точно поразили цели.

В украинском оборонном ведомстве заявили, что возник дефицит в боеприпасах для «Рапир» из-за участившихся пожаров на военных складах. Поэтому был объявлен тендер на закупку снарядов, в котором победила чешская фирма Czech Defense Systems a.s.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили зенитные комплексы «Нептун» с ракетами Р-360, являющиеся клонами российских X-35, принятых на вооружение в 2003 году.