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Вместо соревнований — война: как из-за Второй мировой отменили четыре Олимпиады

  /   Обновлено: 02 мая 2021 14:17
Спорт
Вместо соревнований — война: как из-за Второй мировой отменили четыре Олимпиады
Федеральный архив Германии  / 

Самая страшная война в истории человечества не только унесла десятки миллионов жизней, но и внесла глобальные изменения практически во все сферы человеческой деятельности. Не стал исключением и спорт: развитие физической культуры ушло на дальний план, когда люди с любым уровнем подготовленности уничтожались в «промышленных» масштабах. Даже Олимпийские игры, создаваемые как праздник дружбы и взаимного уважения, приходилось отменять: было бы странно соревноваться на спортивных аренах, когда твои сограждане проливают кровь на полях сражений.

В 1936 году нацистская Германия дважды принимала Олимпийские игры, которые, по тогдашним правилам, проводились в течение одного календарного года. Адольф Гитлер устроил соревнования с небывалым финансовым размахом, и немецкие спортсмены его не подвели: в зимних Играх они заняли второе место в неофициальном общем зачете, а летние атлеты со свастикой на форме так и вовсе выиграли. Советские спортсмены участия в соревнованиях не принимали, поскольку полноценный олимпийский комитет появился в СССР только в 1951 году. Впрочем, уже тогда между странами были напряженные отношения: не факт, что советское руководство вообще решилось бы на отправку делегации.

Вместо соревнований – война: как из-за Второй мировой отменили четыре Олимпиады
Федеральный архив Германии  / 
За право принять Игры-1940 развернулась напряженная борьба, главными участниками которой были Италия и Япония. Фаворитами считались европейцы, в качестве главного козыря предлагавшие транспортную доступность и подготовленную инфраструктуру. Японцы не сдавались: императорское правительство даже решилось на выплату крупного транспортного пособия для всех спортсменов и членов Олимпийского комитета. Казалось, что Италия все-таки победит, но дипломаты Страны восходящего солнца использовали свои связи с Гитлером и Муссолини, после чего Рим добровольно снял свою кандидатуру.

В финальном голосовании Япония одержала уверенную победу над Финляндией — зимние Игры должен был принять Саппоро, летние соревнования запланировали в Токио. Успех праздновали бурно, тем более, что главной целью борьбы за Игры стала политика: руководство страны планировало доказать, что именно японцы — «избранный» народ, который на голову превосходит все остальные нации. Едва получив официальные права на проведение ОИ, Япония начала откровенно «наглеть», попытавшись изменить многие традиции Игр. В частности, местные милитаристы были резко против того, чтобы олимпийский огонь зажигался в Афинах. Жаркие дебаты завершились неожиданно: в 1937 году Япония начала необъявленную войну с Китаем и отказалась от проведения турнира, которого добивалась так долго.

Руководство Международного олимпийского комитета передало зимние Игры Санкт-Морицу, но конфликт со швейцарскими организаторами вскоре привел к третьему переносу — теперь в немецкий Гармиш-Партенкирхен. Однако 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, и Вторая мировая война «официально» стартовала. 25 ноября президент МОК Анри де Байе-Латур разослал всем странам-участницам меморандум о полной отмене зимних ОИ-1940.

Вместо соревнований – война: как из-за Второй мировой отменили четыре Олимпиады
wikipedia.org  / 

За летние Игры бельгийский функционер «цеплялся» значительно дольше: начало было запланировано на 20 июля, и Байе-Латур надеялся, что ситуация успеет немного успокоиться. Япония пустила ресурсы на войну, но была еще Финляндия, согласившаяся принять турнир в Хельсинки. Однако вскоре финнам пришлось воевать с СССР — тут уже было не до спорта. МОК и здесь тянул до последнего, но 2 мая 1940 года Байе-Латуру все-таки пришлось подписать второй подряд меморандум об отмене турнира. Любопытно, что в программу Игр тогда должен был войти планеризм, но в последующие годы от этой идеи отказались.

Само собой, в 1944 году о проведении ОИ уже никто всерьез не задумывался. Соревнования, которые должны хотели провести в Кортина-д`Ампеццо и Лондоне, пришлось перенести на неопределенный срок. Таким образом, Вторая мировая война лишила человечество сразу четырех олимпийских турниров, но тогда об этом вряд ли кто-то серьезно переживал. У мира хватало куда более серьезных проблем, но как только геополитическая ситуация успокоилась, большой спорт вернулся: в 1948 году олимпийские спортсмены приехали в Лондон. Немецких и японских спортсменов туда не пригласили.

вторая мировая война олимпийские игры гитлер
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