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Опубликованы редкие фото Меган Маркл в объятиях экс-бойфренда

Общество
Опубликованы редкие фото Меган Маркл в объятиях экс-бойфренда
Global Look Press  /  Pool

Лос-Анджелес, 2 мая. Редкие снимки герцогини Сассекской Меган Маркл из 2000-х были опубликованы в Instagram. Жену принца Гарри запечатлели в объятиях экс-бойфренда Карлоса Крутцфельда.

До знакомства с внуком британской королевы Меган Маркл жила как все американские актрисы: снималась в кино, рекламе, появлялась на светских мероприятиях, занималась благотворительностью. После замужества Маркл пришлось стать более умеренной в своем желании появляться перед камерами на ковровых дорожках. И хотя биография герцогини Сассекской известна, пользователям все равно интересны ее детали, в особенности — моменты из прошлого.

На странице в Instagram, посвященной архивным снимкам звезд, появились фотографии Меган Маркл в компании бывшего возлюбленного Карлоса Крутцфельда. Судя по кадрам, в то время актриса часто появлялась со своим бойфрендом на публике.

Меган Маркл после отказа от королевских привилегий активно сотрудничает со многими молодежными центрами и компаниями. Например, герцогиня намерена запустить платформу для поддержки темнокожих девушек-подростков.

фото архив меган маркл
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