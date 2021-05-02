Актриса Екатерина Шпица оконфузилась на закрытии ММКФ

Москва, 2 мая. Российские звезды прошлись по ковровой дорожке на закрытии Московского международного кинофестиваля. Больше всех зрителям запомнилась актриса Екатерина Шпица в летящем платье.

Несмотря на холодную погоду в столице, представительницы отечественного шоу-бизнеса блистали перед фотографами в откровенных нарядах. Особенно отличилась звезда сериала «Топи» Шпица.

Для выхода в свет актриса выбрала насыщенно-красное струящееся платье, из-за которого на ковровой дорожке произошел конфуз. Подол наряда попал под порыв ветра и оголил длинные и стройные ноги знаменитости.

Шпица не растерялась и вышла из ситуации с присущим ей изяществом. Звезда стала позировать, придерживая длинную часть платья руками, превратив конфуз в эффектную демонстрацию своей фигуры. Поклонники в соцсетях восхитились находчивостью своего кумира и похвалили прекрасную форму.

«С такой фигурой грех не похвастаться! Очень красиво вышла из положения»; «Спасибо ветру и дизайнеру. Платье просто шик»; «Какой конфуз... Но Катенька — умничка, шикарно сработано!» — отметили пользователи.

Недавно стало известно, что Шпица во второй раз вышла замуж за бизнесмена, национального тренера ICG Russia Руслана Панова. О радостном событии актриса сообщила поклонникам в Instagram.