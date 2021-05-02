Аслан Бжания рассказал о духовном единстве России и Абхазии

Сухум, 2 мая. Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал о духовном единстве с Россией, которое особо проявляется в Пасху.

В своем поздравлении к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Бжания отметил, что деятельность РПЦ играет важную роль в обеспечении социальной стабильности и согласия в православном мире.

«Убежден, что вашими трудами и впредь будут вершиться благие дела, крепнуть и развиваться отношения дружбы и доверия между народами Абхазии и России, основанные на общих христианских ценностях», — говорится в поздравлении.

Кроме того, президент Абхазии пожелал православным россиянам крепости духа, сердечного тепла, здоровья родным и пасхального ликования.

Ранее с праздником православных верующих поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.