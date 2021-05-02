Жители Одессы возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов

Одесса, 2 мая. Горожане возлагают живые цветы к Дому профсоюзов, где семь лет назад погибли 48 человек в результате пожара в здании и столкновений в центре города.

Депутаты Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и Николай Скорик стали первыми, кто пришел почтить память погибших. Помимо этого, к зданию идут люди с семьями и детьми.

«Весь комплекс превентивных действий, которые проводят правоохранители, призван не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014 года, которые вскоре начнутся в центральной части города», — сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Ранее бывший народный депутат Рады Алексей Журавко заявил, что Одесса является русским городом, поэтому слова экс-главы Грузии Михаила Саакашвили о готовности защищать «жемчужину у моря» от России являются «бредом сумасшедшего».